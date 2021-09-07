وزير خارجية بوروندى يشيد بدعم مصر لبلاده فى المحافل الإقليمية والدولية

أكد وزير خارجية بوروندى، أهمية وجود تنسيق مشترك مع مصر، والتنسيق فى المحافل الاقليمية والدولية فى الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بدور مصر فى دعم بلاده فى مجلس الأمن ودفاع مصر عن مصالح بوروندى، ويمكن أن تعول علينا مصر فى الأوقات العصيبة والجيدة.
فيما أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، وجود تحركات لاستكشاف مجالات التعاون، ومصر تسهم فى خطط التشييد والبناء والطاقة وتعزيز قدرات بوروندى وتعزيز القدرات الأمنية لمواجهة التحديات المشتركة والدفع السياسى للقطاع الخاص المصرى للاستثمار في بوروندى خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن عدد من الشركات المصرية تستثمر في بوروندى لاستثمار الفرص المتاحة وتلقى الدعم والتشجيع المصرى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال للقطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين والبورونديين.
ولفت شكرى إلى وجود مزيد من الفرص وأهمية تعزيز التعاون التجارى بين البلدين، موضحا أن مصر تحتاج لبعض المنتجات من بوروندي ووجود صناعات مصرية تحتاجها دولة بوروندي.
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