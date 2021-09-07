وزير خارجية بوروندى يكشف عن تشكيل مجلس أعمال مشترك مع مصر

أكد وزير خارجية بوروندى ألبرت شينجيرو وجود استراتيجية وضعتها البلاد للاستثمار فى بلاده، موضحا أن خطتهم الراهنة هي جذب المزيد من الاستثمارات في البلاد خلال الفترة المقبلة وكي تشهد نشاطا استراتيجيا، مشددًا على أهمية نقل التكنولوجيا من مصر لبلاده واهمية وجود شركات مصرية في بوروندي خلال هذه الفترة لانتهاز فرص الاستثمار في البلاد، موضحًا أن بلاده ثرية جدا بالموارد الطبيعية ومنها مثلا ثاني أكبر بحيرة في العالم وهي فرصة للمستثمرين في قطاع السياحة، مشيرًا لاهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وقد تم الاتفاق على تشكيل منتدى رجال الاعمال في البلدين وعقد اجتماعات ونقاشات حول فرص الاستثمار.

فيما أكد وزير الخارجية سامح شكرى ان مصر تتابع بكثب التطورات في غينيا داعيًا لاهمية الحوار خلال الفترة الراهنة والبعد عن اي تحركات تزعزع الاستقرار ونحن نعمل في اطار مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي لبحث كيفية الخروج من الازمة ومهتمون بالاستقرار بشكل كامل في افريقيا ومستمرون في متابعة الامر بالتشاور مع الاتحاد الافريقي.

وأوضح وزير خارجية بوروندي أن بلاده تتابع التطورات الخارجية في غينيا ونحن ندين تغيير النظام وننشد تحقيق الهدوء وأهمية احترام الدستور في البلاد، مشيرا إلى أن بلاده تتابع الموقف عن طريق الايكواس وسندعم أى مبادرات اقليمية منه أو أي مبادرات من مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الإفريقى، موضحا ان ما جرى في غينيا خطير ونحن ندين اي تغيير للنظام بطرق غير دستورية.