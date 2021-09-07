وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادى مع بوروندى

أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أن التشاور السياسى مستمر مع بوروندى لتعزيز التعاون، والعمل على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
فيما أوضح وزير خارجية بوروندى فى مؤتمر صحفى مشترك، أن تشكيل منتدى مجلس الأعمال المصرى البوروندى يهدف لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
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