/649143/عازف-الأورج-الصغير-قصة-عشق-بين-الفن-و-دعم-أطفال-مستشفى-57357

شهدت مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، لقاء للطفل الموهوب عازف الاورج «على مصطفى بدر» من محافظة المنوفية بمركز تلا في أجواء يسودها الفرحة والبهجة والقدرة على تخطي الصعاب وذلك من خلال موقع دوت الخليج.

وقدم الطفل مقطوعات موسيقية على الاورج في لقاء شهد سعادة كبيرة بين الأطفال بعد سماع بعض المقطوعات بالإضافة لوصلات الضحك والهزار بين الأطفال في مستشفى 75375.

طفل في مستشفى 57357

وبالحديث مع والد الطفل الموهوب الذى أكتشف موهبة ابنه فى العزف على الاورج أكد أن يقدم له كل الدعم من أجل النجاح ومساعدة الأخرين.

وقرر والد الطفل الحضور كل شهر لمدة يوم لمستشفى سرطان الأطفال لتقديم الدعم النفسى والمادى للأطفال وذلك خلال تصريحات خاصة في الحوار الذي أجراه موقع دوت الخليج بإعداد الزميل معتز صبري.

مقترح برلماني لإنشاء فرع مستشفي أبو الريش لعلاج الاطفال بالصعيد

على جانب أخر قال "القاضي"، في مقترحه، يتوجه يوميًا المئات من أبناء الصعيد إلى القاهرة محملين بأطفالهم نحو مستشفى أبو الريش للأطفال التابع لجامعة القاهرة، أملًا في شفاء أغلى ما يملكون، وتعمل المستشفى منذ إنشائها أكثر من 30 عامًا على تقديم العلاج اللازم للأطفال من مختلف محافظات صعيد مصر، بأكثر كفاءة ممكنة.

وأشار "القاضي" إلى أن إنشاء فرع لمستشفى "أبو الريش" لعلاج الأطفال في محافظة قنا، من شأنه أن يخدم أكثر من 5 محافظات، كما أنه يحقق التكامل في المنظومة الصحية، ويوفر الوقت والجهد والنفقات على ذوي المرضى، كما من شأنه أن يوفر الصغط على مستشفى أبو الريش الجامعي بالمنيرة وأبو الريش الياباني.

وأوضح "نائب البرلمان"، أن هناك قطع أراض غير مستغلة وتابعة لمحافظة قنا، تصلح لإقامة مستشفى لعلاج الأطفال عليها، مشيرًا إلى أن المستشفى من شأنها أن تكون صرحًا طبيًا في صعيد مصر يقدم خدمة طبية عالية المستوى لأبنائه.