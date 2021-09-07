/649136/النيابة-تأمر-بتشريح-جثة-خادمة-سقطت-من-الدور-الخامس-بالبساتين-وأسرتها-تعرضت-للتعذيب

أمرت نيابة البساتين بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة خادمة، لقيت مصرعها نتيجة سقوطها من الدور الخامس بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع فتاة من الدور الخامس في البساتين

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث البساتين المقدم محمد السيسي، بلاغا بسقوط خادمة من الدور الخامس بدائرة قسم الشرطة، وتم نقلها إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وأتضح سقوط «شيرين محمد حسن»، في العقد الثالث من العمر من شرفة الشقة التي تعمل بها كخادمة.

تعرضت للتعذيب

وكشفت تحريات المباحث الأولية، أن الفتاة تعرضت لإصابات بالغة دخلت على أثرها الرعاية المركزة، وبسؤال أهليتها اتهموا الأسرة التي تعمل لديها نجلتهم بارتكاب الواقعة.

وأشاروا أمام رجال مباحث البساتين، إلى أن الأسرة التي تعمل نجلتهم لديها، عذبوها بسبب فقدان مبلغ مالي، حيث اتهموها بسرقته وتعدوا عليها بالضرب.

وفاة الخادمة

وبالأمس تلقى مأمور قسم شرطة البساتين، إخطارا من المستشفى بوفاة الخادمة، حيث جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.