علاء عابد: تفقد السيسي لميناء الإسكندرية البحري..يؤكد إهتمامه ومتابعتة على أرض الواقع بالمشروعات القومية

/649139/علاء-عابد-تفقد-السيسي-لميناء-الإسكندرية-البحرييؤكد-إهتمامه-ومتابعتة-على-أرض-الواقع-بالمشروعات-القومية

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم ، مشروع إنشاء رصيف 85/3 بميناء الإسكندرية، والذى تبلغ تكلفته المالية 400 مليون جنيه، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية بمقدار 2.5 مليون طن، لمواكبة زيادة الطلب والتداول على البضائع العامة والأخشاب وايضا تفقد عمليات التطوير فى مرافق ميناء الإسكندرية البحرى خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة ، لافتا إلى أن هذا يؤكد مدي إهتمامه ومتابعتة على أرض الواقع لكافة المشروعات القومية والتنموية .

دوت الخليج يرصد تعليق علاء عابد على اعمال تطوير ميناء الاسكندرية

تطوير ميناء الاسكندرية

وأضافالنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، نري إفتتاحات جديدة لمشروعات تنموية تعود بالفائدة على المواطن المصري ، ومشروعات قومية ، ومبادرات إجتماعية ومنها مبادرة حياة كريمة ، وغيرها من المبادرات التى عملت على تحسين جودة الحياة لدي المواطن المصري ، مؤكدا أن مصر بتشهد طفرة حقيقية فى جميع القطاعات وبخاصة قطاع النقل .

ميناء الماكس

وأثني النائب علاء عابد على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعويض أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها خلف الميناء الأوسط" ميناء المكس"، قائلا: "لما اتكملنا في موضوع تعويض الناس كويس علشان الظهير الخلفى بتاع الميناء يبقا مؤمن"، يؤكد مدي حرصة على مصلحة المواطن المصري البسيط .

المشروعات القومية

واضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعويض أصحاب العقارات رساله للجميع أن الدوله تحافظ وتحمي حقوق المواطنين وأيضا تحمي ممتلكات الدوله أيضا ، لافتا أن الدوله تقيم المشروعات القومية من أجل الصالح العامه وجميع هذه المشروعات هي إستمرار لعملية التنمية التى تشهدها البلاد.

واضاف علاء عابد ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة انتهجت سياسة مغايرة عما كان في السابق، فالدولة لها مسار مختلف ونستفيد حاليا من الموقع الجغرافى، مضيفا: "حبيت أقول الكلام ده علشان تعرفوا إنه كان فيه مسار لم يكن سيئا بس محتاجين معدلات عمل أكبر بكثير"، يوضح لنا منهج ورؤية الجمهورية الجديدة التى أرثي مبادئها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تضع مصلحة المواطن فوق كل شيء.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية صباح اليوم ميناء الإسكندرية البحري، لمتابعة عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وقال الرئيس السيسي، خلال تفقد تطوير أعمال ميناء الإسكندرية، إن الهدف من ذلك هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والمتوسط"، مؤكدا أن الدولة تنفذ المشروعات حاليا من خلال إمكاناتها وتمويلها ونرحب أيضا بالمستثمرين، متابعا: "مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة".