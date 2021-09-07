«فاجأني حب حياتي» خطيب نور عمرو دياب يطلب زواجها بطريقة رومانسية

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دوت الخليج يرصد مفجأة خطيب نور عمرو دياب لها

نور عمرو دياب تكشف طلب خطيبها الزواج منها

نشرت نور عمرو دياب صور لخطيبها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام”، ظهر بها جالسا على ركبيته وفي يديه خاتم، وعلقت نور عليها قائلة: “أحبك، كنت أعتقد أنها جلسة تصوير عادية، لكن فاجأني حب حياتي بطلب”.

نور عمرو دياب تعلن خطبتها

وكانت قد كشفت نور عمرو دياب ابنة الهضبة مؤخرا عن خطوبتها بشكل مفاجأ أثناء حديثها عن ستعدادها للانتقال للعيش إلى جنوب لندن والتجهيزات التي تعمل عليها من أجل هذه الخطوة مشيرة إلى انتقالها برفقة خطيبها، الأمر الذي أثار الجدل حولها خلال تلك الفترة.

وأعلنت نور عمرو دياب في منتصف الشهر الجارى، من خلال بث مباشر عبر إنستجرام، قالت فيه إنها سعيدة جدا بخطوبتها، وسوف تعلن قريبًا عن التفاصيل الكاملة لحفل الخطوبة من خلال منشور عبر صفحاتها، مما أثار التساؤل عن هوية خطيبها التي لم تفصح عنها.

أول ظهور لنور عمرو دياب برفقة خطيبها

بعدها أصبح عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في ترقب لمعرفة من هو خطيبها اذ أنها لم تظهر في أي صور مع خطيبها من قبل، ولكن نشرت نور عمرو دياب لقطات مصورة جديدة لهما اليوم الثلاثاء، وتحدثت عن كيفية قضاء يومها المزدحم، وكيف تختار ملابس مريحة ليوم تسوق طويل، فيما ظهرت وهى تتناول وجبه خفيفة برفقة خطيبها في لقطة لم تتعد الثوانى.

يذكر أن نور هي الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا، وتبلغ من العمر 31 عاما، وهي مقيمة في بريطانيا.