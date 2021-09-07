بمشاركة النمنم وعكاشة.. أندريه زكى يفتتح «معا من أجل صعيد مصر» فى أسوان

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فعاليات لقاء "معا من أجل صعيد مصر.. رؤية حول بناء الوعى لمواجهة التحديات الراهنة"، اليوم الثلاثاء.





شارك فى الفعاليات أشرف عطية، محافظ أسوان، والكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة السابق، والعميد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

كما أدار اللقاء عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بحضور نخبة من الحضور، وعلماء الدين الإسلامى والمسيحى، والقيادات الإعلامية، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، وممثلى المجتمع المدنى.

وفى بداية كلمته، وجه رئيس الإنجيلية الشكر لمحافظ أسوان لاستضافة المؤتمر، معربا عن تقديره لجهود المحافظ فى تنمية وتطوير أسوان.

وأضاف رئيس الإنجيلية، أن الصعيد يعد مهد الحضارة المصرية العظيمة، فمن هنا انطلقت الحضارة التى لا تزال آثارها باقية شامخة شاهدة على عصر كانت مصر فيه رائدة فى بناء الوعى وسابقة فى صناعة الحضارة الإنسانية.

وتابع: "الدولة المصرية - فى تحركها المدروس والمنظم تجاه تنمية المجتمع - تدرك جيدا أن بناء الوعى هو الأساس الذى تنطلق منه جهود التنمية كافة، وأن العلاقة بين التنمية والوعى علاقة ديناميكية وتفاعلية، فالتنمية تعزز جهود بناء الوعى، والوعى يحافظ على جهود التنمية ومكتسباتها".

ومن جانبه، قال محافظ أسوان فى كلمته: "يسعدنى أن أرحب برئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى، والضيوف والحضور، على أرض أسوان مركز الحضارات المتعاقبة والتنوع الثقافى والتراثى".

وأضاف أن "ما تشهده مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من إنجازات فى مختلف المجالات، بمشاركة جميع الهيئات والمؤسسات الدينية والمدينة، والتى بدأت تظهر بشائرها جليا من خلال المشروعات الجارية وغير المسبوقة، والتى من ضمنها تطوير الريف المصرى.. حياة كريمة وتحيا مصر، كما أتمنى فى ظل تواجدنا اليوم معا الخروج اليوم بتوصيات بناءة وهادفة تساهم فى ارتقاء وتقدم مصرنا الغالية".

وقال الدكتور خالد عكاشة: "تظهر أهمية دولة 30 يونيو فى مجهودات الدولة المصرية فى عملية بناء الوعى فى ظل ظروف شديدة الصعوبة بجانب معركتها مع الإرهاب، ويمكن رصد ذلك فى ما يحدث من حولنا فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن، حتى أصبحت مصر قيمة استراتيجية هامة فى المنطقة".

وفى كلمة وزير الثقافة السابق، قال النمنم: "على الرغم من ظاهرة الأوطان الطاردة لشعوبها، والتى نرصدها من حولنا، نجد عظمة الشعب المصرى الذى انتفض من أجل استرجاع دولته ووطنه على الرغم من أى صعوبات وضغوط يتعرض لها، ولكن كانت قيمة الوطن أقوى فى مكونات الشخصية المصرية، والتى ساندتها الدولة المصرية بمقوماتها المدنية والدستورية".