جدة - نرمين السيد - وتضمنت الوحدات المتحركة، قطارات الخط الثالث للمترو، والقطار الخامس المكيف للخط الثانى للمترو، قطارى المونوريل، ودفعات الجرارت الجديدة، وعربات الدرجة الثالثة الروسى المكيفة. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تفقد اليوم الثلاثاء، اصطفاف الوحدات المتحركة للنقل، على هامش تفقد أعمال تطوير ميناء الإسكندرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النقل تعرض صورا من اصطفاف الوحدات المتحركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.