وزير التعليم العالى يشهد حفل ختام «بذور من أجل المستقبل»

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء، حفل ختام النسخة السابعة من البرنامج التدريبى العالمى (بذور من أجل المستقبل) فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.





البرنامج تنظمه شركة هواوى مصر، خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2021، بحضور الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وهالة عرندة نائب رئيس شركة هواوى للعلاقات الحكومية، بأحد فنادق القاهرة.

فى مستهل كلمته، أشار الوزير إلى أهمية البرنامج التدريبى (بذور من أجل المستقبل)، والذى تنظمه شركة هواوى مصر بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة المصرية، مؤكدًا أهمية هذا التعاون فى جهود مصر فى مجال التحول الرقمى، وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات المصرية.

وأشاد عبدالغفار بأداء شركة هواوى مصر المتميز ودورها المهم فى خدمة المجتمع فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير الذى يسهم فى بناء وتطوير قدرات آلاف الشباب المصريين فى هذا المجال، كما وجه الوزير التهنئة للطلاب المشاركين فى فعاليات هذه النسخة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، وللبرنامج كل النجاح فى تحقيق أهدافه المنشودة.

وأثنى خالد عبدالغفار على الدور المجتمعى الذى تقدمه شركة هواوى من خلال البرامج والمسابقات والدورات التدريبية المقدمة للطلاب المشاركين بأحدث التقنيات، للارتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم فى مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتحول الرقمى.

وأكد الوزير اهتمام الدولة المصرية بالتحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا حرص الوزارة على تأهيل الكوادر الشابة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى سعى الوزارة للتوسع فى إنشاء كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى سواء بالجامعات الحكومية أو الأهلية الجديدة.

وأشار عبد الغفار، إلى التعاون والتنسيق بين وزارتى التعليم العالى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تسريع التحول الرقمى، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل الكوادر الشابة وتعزيز القدرة التنافسية مع نظرائهم إقليميًا ودوليًا.

جدير بالذكر أن بداية إطلاق البرنامج كانت عام 2008 ويجرى تنفيذ فعالياته فى 130 دولة ومنطقة، وشارك فى النسخة السابقة نحو 10.000 طالب من أكثر من 500 جامعة، بدعم من أكثر من 120 شخصية من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والأكاديميين.