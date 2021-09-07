فيديوجراف- تحيا مصر.. محطة متعددة الأغراض

جدة - نرمين السيد - زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، ميناء الإسكندرية البحرى، بمتابعة الميناء للاطلاع على أعمال التطوير بميناء الإسكندرية ومرافق وكذلك الأرصف البحرية والمحطة اللوجيستية متعددة الأغراض.





والفيديوجراف التالى يوضح أهم المعلومات عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تحية عدد من العمال الذين يعملون فى محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحرى، ليرد العمال "تحيا مصر".

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