/649135/بعد-غيابه-5-أيام-العثور-على-جثة-شاب-داخل-ترعة-في-سوهاج

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، العثور على جثة شاب في بداية العقد الرابع من العمر، داخل الترعة الغربية بمدخل مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة شاب داخل الترعة الغربية بسوهاج

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إشارة من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة شاب غريق داخل الترعة الغربية، دائرة المركز.

5 أيام إختفاء

وبإنتقال الضباط إلى مكان البلاغ، أتضح العثور على جثة المدعو «م. ا » يبلغ من العمر 30 عامًا، مبلغ باختفاءه منذ 5 أيام، وبالفحص الظاهري، أتضح وجود سحجات خفيفة بالجسم، يُرجح أن تكون بسبب السقوط داخل الترعة.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا المركزي، وجار توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، والاتصال بأهليته.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

في سياق اخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، غموض بلاغ تلقاه قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، بوجود مشاجرة ومتوفـى بمنطقة غبريال، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين شخص مُصاب بجرح طعني.

مهتز نفسيًا

وتم نقله للمستشفى وتوفـى عقب وصوله"، وشخص آخر "مسجل خطر" مُصاب بجرح بالأنف ومهتز نفسياً، لحدوث مشادة كلامية بينهما أثناء جلوسهما على أحد المقاهي بالمنطقة، لتوهم الثاني بقيام الأول بالتعدي عليه بالسب والشتم، تطورت لمشاجرة قام خلالها الثاني بإحضار سكين من الشقة محل سكنه، وتعدى بها على الأول فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم القبض على المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام والأداة المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.