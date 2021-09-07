/649137/السيطرة-على-حريق-الدرفلة-بمجمع-الألومنيوم-في-قنا
تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الأتربى، من السيطرة على حريق نشب في مرحلة الدرفلة، بمجمع مصنع الألومنيوم، في مدينة نجع حمادي بقنا، دون إصابات.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق نشب داخل مجمع مصنع الألومنيوم
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب حريق داخل مصنع الدرفلة، التابع لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي، والدفع بـ 4 سيارات إطفاء برئاسة النقيب رامي إيهاب، والسيطرة على حريق قبل امتداده لباقي مراحل التصنيع.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والسيطرة على الحريق دون إصابات.
ترجع تفاصيل الحريق عندما شهد الطريق الدائري أعلى منطقة الوراق تفحم سيارة ميكروباص، اليوم الإثنين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم إطفاء الحريق بالسيارة.
اشتعال النيران في ميكروباص
ترجع تفاصيل تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد اشتعال النيران في سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالوراق، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق ولكن نتج عن اشتعال النيران بالسيارة تفحمها بشكل كامل.
يعمل حاليا رجال المرور بمحاولات لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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