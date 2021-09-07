/649142/العثور-على-جثة-شاب-بجواره-هيروين-داخل-شقة-بالمرج

تواصل النيابة العامة التحقيقات، اليوم الثلاثاء، في العثور على جثة شاب بجواره هيروين داخل شقة بالمرج في القاهرة، وباشرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة شاب بجواره هيروين داخل شقة بالمرج

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا من الأهالي بوجود جثة لشاب داخل شقة بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة المرج برئاسة المقدم حسين خيري، وبالفحص اتضح وجود جثة لشاب وبجواره كمية من الهيروين، وعلى الفور تم تفريغ جميع كاميرات المراقبة.

وبسؤال شهود العيان للوقوف على غموض الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في سياق اخر تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور قسم ثان المنصورة، بالعثور على جثة رجل فى العقد الرابع من عمره مقتولا داخل شقته بمنطقة شارع 10 دائرة قسم ثان المنصورة، نتيجة عدة طعنات نافذة بالجسم، واتهام أسرته لزوجته واثنين آخرين بقتله وفروا هاربين.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وأتضح العثور على جثة «ص م» 41 سنة، ميكانيكى، غارقة فى الدماء، وبها عدة طعنات وإصابة نجلته، وبسؤال أهله اتهموا زوجته الثانية، 29 عامًا، وشخصين آخرين بالاشتراك فى قتله، لزيادة الخلافات ونشوب واستمرار المشاجرات بينهما وتهديده لها بالانفصال والطلاق وطردها من الشقة.

القبض على المتهمين

وتم تشكيل فريق بحث، ونجح رجال المباحث في القبض على الزوجة قبل هروبها خارج مدينة المنصورة، وبمواجهتها أمام رجال المباحث عن الجريمة، اعترفت بأنها اتفقت مع عشيقها وصديقه للتخلص من الزوج ليخلو لهما الجو والحصول على شقته بعدما هددها بالطلاق والطرد من الشقة لخروجها المتكرر بدون أذنه وشكه فى سلوكها .

كما أرشدت الزوجة عن مكان العشيق وصديقه، ونجح ضباط مباحث قسم ثان المنصورة في إلقاء القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.