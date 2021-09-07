/649144/رئيس-هيئة-النيابة-الإدارية-يستقبل-نائب-رئيس-محكمة-النقض
استقبل المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٧ / ٩ / ٢٠٢١، المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض، القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصحبته وفد رفيع المستوى من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تقلد سيادته منصبة الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل بيان النيابة الإدارية
وفي سياق أخر استقبل المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بصحبته المستشار حسني عبد اللطيف – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تقلد سيادته منصبة الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
هذا وقد حضر اللقاء كلٍ من المستشارين الأجلاء:
المستشار / محمود الهجرسي – مدير مكتب فني لرئيس الهيئة للطعون وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشارة / جيهان كمال - مدير مكتب فني الجيزة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار / أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية،
حيث أشاد المستشار عبد الله عمر شوضة، بالدور البارز والفعال الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري،
ومن جانبه، أكد المستشار عزت أبو زيد، على أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.
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