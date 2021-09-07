أحمد العوضي ساخرًا من أفيخاي أدرعي بعد فرار الفلسطنين: «علموا عليك بمعلقة»

/649145/أحمد-العوضي-ساخرا-من-أفيخاي-أدرعي-بعد-فرار-الفلسطنين-علموا-عليك-بمعلقة

سخر الفنان المصري أحمد العوضي من أفيخاى أدرعي المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد أن تمكن 6 أسرى فلسطنين محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة من الهروب خارج سجن جلبوع الإسرائيلي فجر أمس الإثنين من خلال نفق طويل حفروه على مدار أشهر عديدة.

دوت الخليج يرصد تعليق أحمد العوضي على هروب الأسرى الفلسطنين من سجن جربوع الإسرائيلي.

أحمد العوضي يسخر من المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي

وجه العوضي رسالة ساخرة لأفيخاي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فكتب: "افيخاي أدرعي.. ايه ياسطا الرجاله علمو عليكم بمعلقة.. علي الله حكايتك".

تمكن 6 أسرى فلسطينيين، فجر الاثنين، من الهروب من أحد السجون شمالي إسرائيل، في وقت بدأت قوات الأخيرة عمليات واسعة النطاق بحثا عن الأسرى الفارين.

فرار 6 أسرى فلسطنين من سجن جلبوع الإسرائيلي

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 6 أسرى فلسطينيين حفروا نفقا من داخل سجن "جلبوع" إلى خارجه في منطقة بيسان، شمالي إسرائيل.

ومن أبرز هؤلاء الفارين، القياي السابق في "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح، زكريا الزبيدي، الذي ينحدر من مدينة جنين القريبة من السجن.

وبالإضافة إلى الزبيدي، فقد هرب 5 آخرون ينتمون إلى حركة "الجهاد الإسلامي"، وحسب المعلومات الأولية، فإن الأسرى الفلسطينيين حفروا النفق على مدى فترة طويلة.

أحمد العوضي يساند زوجته ياسمين عبد العزيز في أزمتها الصحية

وعلى الصعيد الآخر، يواصل الفنان أحمد العوضي مساندة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال فترة علاجها بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة الخطورة دخلت على إثرها المستشفى لإجراء عملية جراحية، حيث سافر لزوجته خلال الأيام الماضية للتواجد بجانبها في سويسرا خلال فترة علاجها، التي بدأتها قبل 20 يوما بأحد المستشفيات العالمية بجنيف.

كان العوضي قد قال إنه سيقوم بمقاضاة المتسببين في تدهور الحالة الصحية لزوجته، مضيفا عبر «فيسبوك»: «ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لها، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لاتظنن صمتي نسيان، بل لكل حدث حديث».