رسمياً.. مالاتيا سبور التركي يعلن التعاقد مع والتر بواليا

اعلن النادي الأهلي، رسمياً، انتقال مهاجمه الكونغولي والتر بوليا إلى فريق مالاتيا سبور التركي، على سبيل الإعاراة.

ينتقل والتر بواليا إلى فريق مالاتيا سبور التركي على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء.

وقام أمير توفيق بإنهاء كل الإجراءات المالية والإدارية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي بما يحفظ حقوق الأهلي.

وتلقي النادي الأهلي خطابا من النادي التركي لضم مهاجم المارد الأحمر، وتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم مشاركة اللاعب بصفة أساسية مع القلعة الحمراء، وعدم اقتناع الجنوب إفريق بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر من اللاعب.

وأوضحت التقارير، بأن مسئولو الأهلي قد توصلوا إلى اتفاق لإعارة اللاعب لمدة موسم، بنية الشراء، وسيسافر اللاعب خلال ساعات إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي قبل توقيع العقود رسميا.

وأفادت التقارير، بأن الأمر متوقف حاليا على إجراء بواليا للكشف الطبي، وحال إجتيازه سيتم توقيع عقود الإعارة لمدة موسم واحد فقط بهدف منحه فرصة المشاركة أساسياً وتقييمه قبل العودة من جديد الموسم المقبل للقلعة الحمراء.