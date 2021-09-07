«بإطلالة مميزة داخل إيطاليا».. درة تكشف أحداث الحلقة الرابعة من حكاية «غالية»

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كشفت الفنانة التونسية درة بطلة حكاية «غالية» ضمن أحداث مسلسل «زي القمر»، عن أهمية الحلقة الرابعة المقرر عرضها اليوم على فضائية قناة ال «Cbc» وكونها حلقة مصيرية.

دوت الخليج يرصد أحدث إطلالات النجمة درة وأحداث الحلقة الرابعة من حكاية «غالية».

درة تروج للحلقة الرابعة من حكاية غالية

روجت درة للحلقة الرابعة من حكاية «غالية» من خلال نشرها مجموعة من الصور الشخصية لها من داخل إيطاليا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلقت عليها قائلة: "أحيانًا تقودنا الحياة إلى قرار مصيري قد يغيّر كل شيء.. هل نذهب بلا رجعة ونبدأ من جديد؟ هل نعود ونتراجع لتمشي في طريق آخر ؟.. لمن يتابعون مسلسل زي القمر ما دائما تتوقعون لغالية؟، ولا تفوتكم حلقة اليوم مهمة جدا .. أنتظر آراءكم بشغف.. وشكرًا على كل الحب الذي يصلني منكم إلى أي مكان".

درة تخطف أنظار متابعيها بأحدث إطلالة لها

وظهرت درة متألقة بإطلالة صيفية مميزة وهي بنطلون جينس وبلوزه باللون البيبي بلو، مع رابطةرأس باللون البيبي بلو والأصفر.

واعتمدت الفنانة التونسية درة في إطلالاتها على أن يكون شعرها منسدلًا على كتفيها، مع نظارة شمسية باللون البني الغامق.

أحداث حكاية «غالية» بطولة درة

وتناقش درة خلال أحداث حكاية «غالية» التي تعرض الأن عبر فضائيات CBC، ملف زواج الفتيات عبر الإنترنت نتيجة وجود مشكلات أو تأخر الزواج أو غيرها من المسببات التي تدفع الفتيات للزواج بهذه الطريقة دون معرفة الطرف الثاني بطريقة جيدة مما يدخل بعضهن في مشكلات كبيرة.

وتعد حكاية «غالية» من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.

مواعيد عرض حكاية غالية الحلقة الرابعة

وتعرض حكاية غالية على قناة “cbc” في تمام الساعة الثامنة مساءً يوميا من السبت إلى الأربعاء على أن تعاد مرتين في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا وفي الحادية عشر صباحًا أيضًا.

بينما تعرض قناة «cbc» دراما مسلسل حكاية غالية في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا من السبت إلى الأربعاء على أن تعاد مرتين في تمام الساعة الخامسة صباحًا والرابعة عصرًا.

درة تتألق في دراما رمضان 2021

يذكر أن درة قد شاركت في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل «بين السما والأرض» للنجم هاني سلامة، من سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل ومن بطولة : هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وحاليا يعرض لها مسلسل غالية زي القمر.