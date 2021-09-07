/649159/محمد-الرشيدي تطوير-ميناء-الإسكندرية-يساهم-في-رفع-تصنيفه-عالميا

أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية ، موضحا أن التطوير سيساهم في رفع تصنيف الميناء عالميا.

دوت الخليج يرصد تعليق محمد الرشيدي بشأن أعمال تطوير ميناء الاسكندرية

أعمال تطوير ميناء الاسكندرية

وأكد الرشيدي ان هذا التطوير يعد أكبر وأضخم مشروع على الإطلاق داخل ميناء الإسكندرية، وسيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري، مشيرا إلي أنه من المستهدف أن يصل تداول الحاويات إلى نحو 1.25 مليون حاوية.

مركز لوجيستي

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن تطوير ميناء الإسكندرية سيساهم فى استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، نظرا لتعميق الممر الملاحى للميناء ، بجانب أن إنشاء المحطة يعزز دور الميناء ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس، وتحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية.

وذكر عضو مجلس الشيوخ ان تطبيق هيئة ميناء الإسكندرية الفاتورة الموحدة، والتي تنضم إليها كافة الجهات العاملة بالميناء، وذلك تنفيذا لمنظومة الشباك الواحد شئ ايجابي للغاية وسوف يساهم في انجاز كافة المهام في أسرع وقت، لافتا إلي أن الرئيس السيسي دائما يؤكد مدي إهتمامه ومتابعته على أرض الواقع لكافة المشروعات القومية والتنموية ، وأن مصر شهدت طفرة حقيقية فى جميع القطاعات وخاصة قطاع النقل.