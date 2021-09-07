افصل واسمع.. النشرة المرورية: زحام بكوبرى أكتوبر و15 مايو

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية، على معظم الطرق والمحاور، مساء اليوم الأربعاء، لها طابع خاص، وتشهد معدلات تتجاوز بين 65 إلى 70 %.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء صابر، أن محافظة الغربية، تشهد أحجامًا بمحور المديرية للقادم من ميدان الساعة ومتجه إلى ميدان المحطة بمدينة طنطا.

كما أشار إلى وجود بعض الأحجام فى محافظة الشرقية، وبالتحديد فى مدينة الزقازيق، للقادم من ميدان الجلاء ومتجه لشارع الصاغة.

وتابع: "محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور 14 مايو المتجه لمحور فيكتور عمانويل، وأيضا محور أبو قير وكذلك عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وكذلك محور قناة السويس المتجه إلى طريق الجيش".

أما فى الوجه القبلى، فتشهد محافظة أسيوط بعض الكثافات، فى محور 23 يوليو المتجه لشارع يسرى راغب، وكوبرى الهلالى.

وتابع صابر، أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، بها بعض الأحجام أعلى الطريق للقادم من الواحات والمتجه لأعلى وصلة المريوطية، نتيجة الأعمال.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تشهد انفراجة مرورية، عدا شارع مراد القادم من شارل ديجول المتجه لمناطق ميدان الجيزة، لذا يفضل سلوك شارع السودان وشارع الجامعة.

ولفت صابر إلى أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وعن الحركة المرورية فى القاهرة، أوضح أن هناك أحجاما أعلى كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، داعيا إلى سلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

كما أشار صابر، إلى وجود بعض الكثافات أمام ماسبيرو على الكورنيش، وبالنسبة لوسط المدينة نوه إلى وجود بعض الأحجام فى شارع الأزهر ومنطقة الموسكى، لذا يفضل سلوك نفق الأزهر.