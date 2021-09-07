جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال وزير الأوقاف لدى وصوله إلى مطار فيينا، السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، والقنصل العام باسم طه، وعدد من قيادات الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يشارك وزير الأوقاف غدا الأربعاء فى أعمال المؤتمر، فيما كان قد صرح، قبيل مغادرته مطار القاهرة، بأن السفارة المصرية فى فيينا رتبت عددًا من اللقاءات المهمة له مع عدد من كبار المسؤولين النمساويين والاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة، فضلا عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المشاركين فى المؤتمر، وذلك لشرح التجربة المصرية الرائدة فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يصل إلى فيينا للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.