وزير الأوقاف يصل إلى فيينا للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال وزير الأوقاف لدى وصوله إلى مطار فيينا، السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، والقنصل العام باسم طه، وعدد من قيادات الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يشارك وزير الأوقاف غدا الأربعاء فى أعمال المؤتمر، فيما كان قد صرح، قبيل مغادرته مطار القاهرة، بأن السفارة المصرية فى فيينا رتبت عددًا من اللقاءات المهمة له مع عدد من كبار المسؤولين النمساويين والاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة، فضلا عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المشاركين فى المؤتمر، وذلك لشرح التجربة المصرية الرائدة فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.