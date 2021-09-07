فيديو- السفير محمد بدر الدين يفتح خزينة أسراره لـ أيمن عدلى فى كنوز الوطن

جدة - نرمين السيد - حل السفير محمد بدر الدين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السابق، ضيفا على برنامج "كنوز الوطن"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، عبر "أخبار مصر" بالتليفزيون المصرى.





وتحدث بدر الدين، خلال اللقاء عن مولده ونشأته، وعلاقته بالأدب والقصص القصيرة، مشيرا إلى والدته كانت تشجعه على ذلك لأنها كانت تحب القراءة. كما أشار السفير بدر الدين، خلال حديثه إلى أن توظيف الدين فى السياسة تسبب فى الكثير من الأزمات والنكسات لمصر، مبينا أنه أثناء توليه الهيئة العامة للاستعلامات، كان هناك اتجاه واضح من الإخوان للسيطرة على الهيئة واستخدامها لخدمة نظام الإخوان.

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