مايا مرسى: الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بقضايا المرأة ذات الإعاقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركتها بكلمة مسجلة اليوم فى فعاليات مؤتمر "القوى الناعمة وتأثيرها فى حياة الأشخاص ذوى الإعاقة" والذى يعقد تحت رعاية المجلس القومى للمرأة وجامعة المنصورة، تحت شعار "أمهات محاربات".

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن الدستور المصرى أولى اهتماماً بالأشخاص ذوى الإعاقة وخصص لهم نسبة فى البرلمان، موضحة أن نسبة المرأة ذات الإعاقة بالبرلمان فاقت نسبة الرجال، واثبتن دوراً فعالاً فى الدفاع عن قضايا الإعاقة وخصوصية قضايا المرأة ذات الإعاقة والأمهات لأشخاص من ذوى الإعاقة.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة فى هذا المؤتمر المهم للحديث عن نموذج متميز وملهم لسيدات محاربات من طراز خاص يقدمن جهودا وتضحيات عظيمة بشكل يومى دون كلل فى رعاية وحماية أطفالهن من ذوى الإعاقة، وكلهن أمل فى فرص متكافئة لهم فى الحياة والمجتمع.

وقالت مرسى، إن المجلس القومى للمرأة يولى اهتماما كبيرا بقضايا المرأة ذات الإعاقة منذ إعادة تشكيله عام 2016، وهو ما تحقق بتعيين رئيس الجمهورية لسيدة من ذوى الإعاقة ضمن تشكيل المجلس للمرة الأولى فى تاريخه هى الدكتورة هبة هجرس.

وأضافت أنه تم استحداث لجنة خاصة بهذا الشأن تضم فى عضويتها سيدات من ذوات الإعاقة، وللمرة الأولى على مستوى العالم تضم اللجنة فى عضويتها أمهات لأطفال من ذوى الإعاقة، كما تم تمثيلهم أيضاً ضمن تشكيل فروع المجلس بالمحافظات.

وأوضحت أن لجنة المرأة ذات الإعاقة اهتمت بالجانب التشريعى لهذا الملف، حيث قامت بمراجعة دقيقة لمواد قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، مضيفة عليها الاحتياجات الأساسية للمرأة ذات الإعاقة والأمهات لأطفال من ذوى الإعاقة.

ولفتت إلى أنه تم التأكيد على حق الأم لأطفال من ذوى الإعاقة فى تخفيض عدد ساعات عملها وهى الفكرة التى كانت محل اهتمام قانون الخدمة المدنية أيضاً ودافع عنها بقوة النواب من ذوى الإعاقة وبالفعل أضيفت اقتراحات اللجنة إلى القانون.

وأكدت أن اللجنة طرحت مبادرة خاصة باحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية ومن بينها معاناة الأمهات المحاربات فى الإنفاق على أبنائهن خاصة فى حالة وفاة الأب، وقامت اللجنة بطرح تعديلاتها على مجلس النواب وتم تعديل القوانين لمساعدة الأمهات فى الانفاق على أبنائهن بطريقة تحفظ كرامتهن.

وقالت رئيسة المجلس إنه فى عام المرأة المصرية أطلقت اللجنة مبادرة "محافظة صديقة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة" تستهدف العمل مع الجهات المختلفة بالمحافظات لتيسير حياة الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأوضحت أنه فى هذا السياق تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ومحافظة الدقهلية أسفر عن توفير تيسيرات وإتاحة عالية الجودة بمبنى المحافظة وبعض مناطق المحافظة، كما يتم تنفيذ المبادرة أيضا فى محافظات منها بنى سويف وسوهاج، وجارٍ الإعداد لاطلاقها بمحافظات أخرى.

وأعربت مرسى عن سعادتها بما يقدمه مركز خدمات جامعة المنصورة من فرص متكافئة للطالبات والطلاب من ذوى الإعاقة لمساعدتهم فى تحقيق طموحاتهم وطموحات أمهاتهم وتلبية احتياجاتهم.

وتمنت فى ختام كلمتها النجاح لهذا المؤتمر المهم وأن يثمر عن أفكار جديدة تسهم فى توفير الدعم والمساندة للأمهات المحاربات وتلبية احتياجاتهن، مؤكدة أن مخرجات المؤتمر سوف تضاف إلى قائمة أولويات عمل المجلس خلال الفترة القادمة.

حضر المؤتمر الدكتورة هبة هجرس عضوة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود محمد المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أمينة شلبى مقرر فرع المجلس بالمحافظة ورئيسة المؤتمر، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر.