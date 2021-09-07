وفد من الهيئة الوطنية للانتخابات يهنئ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمنصبه

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض، القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصحبته وفد رفيع المستوى من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.





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