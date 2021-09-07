- 1/2
- 2/2
أعلن نادي مالاتيا سبور التركي اليوم عن التعاقد مع والتر بواليا مهاجم الأهلي رسميا، قبل نهاية سوق الانتقالات في تركيا المحدد له غدا الأربعاء.
وقال النادي التركي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "اتفق نادينا مع الأهلي على انتقال المهاجم، والتر بواليا، البالغ من العمر 26 عامًا، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء، مرحبًا والتر".
يذكر أن نادي مالاتيا سبور يضم بين صفوف النجم المصري كريم حافظ.
كان بواليا انضم إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من صفوف الجونة قبل أن يخرج من حسابات بيستو موسيماني المدير الفني للفريق لعدم ظهوره بالمستوي المأمول.
وأنهى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي في وقت سابق، إعارة «والتر بواليا»، مهاجم الفريق إلى نادى «مالاتيا سبور» التركي لمدة عام بنية البيع.
وأتم الأهلي إجراءات إعارة والتر بواليا إلى مالاتيا سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل الحصول على مبلغ مالي، بخلاف ما سيحصل عليه مسئولي القلعة الحمراء حال تفعيل عقد بيع اللاعب الكونغولي بنهاية الموسم المقبل.
ووضع مسئولو النادي الأهلي بندا يمنح مالاتيا سبور أحقية شراء والتر بواليا بعد نهاية الموسم المقبل نظير دفع 2 مليون دولار، وهو ما يعد أفضل من القيمة التي تم شراء اللاعب بها من نادي الجونة في يناير الماضي، بعدما تم التعاقد مع المهاجم الكونغولي نظير 1.8 مليون دولار.
كما يحصل الأهلي على نسبة 15% من عائد بيع النادي التركي لوالتر بواليا حال تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب الكونغولي في نهاية الموسم الجديد، وقام ببيع المهاجم الكونغولي في المستقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميًا.. مالاتيا سبور التركى يعلن التعاقد مع والتر بواليا من الأهلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.