رسميًا.. مالاتيا سبور التركى يعلن التعاقد مع والتر بواليا من الأهلى

أعلن نادي مالاتيا سبور التركي اليوم عن التعاقد مع والتر بواليا مهاجم الأهلي رسميا، قبل نهاية سوق الانتقالات في تركيا المحدد له غدا الأربعاء.

وقال النادي التركي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "اتفق نادينا مع الأهلي على انتقال المهاجم، والتر بواليا، البالغ من العمر 26 عامًا، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء، مرحبًا والتر".