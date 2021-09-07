/649168/الحكومة-150-ألف-شكوى-للوزراء-خلال-أغسطس-ومدبولى-يوجه-بتنويع-قنوات-استغاثات-المواطنين

دوت الخليج

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لجميع المسئولين بالجهات الحكومية، الذين يسارعون لتقديم الخدمات للمواطنين، وحل مشكلاتهم، مثمنا الجهود التى يقومون بها، ومؤكدا أنه يحرص على متابعة هذا التقرير المهم شهريا، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المنظومة، التى يبذل فرق العمل بها جهودا واسعة فى التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف تقديم الخدمة لكل صاحب شكوى.

الحكومة: 150 ألف شكوى للوزراء خلال أغسطس

وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة استقبلت وتعاملت مع 150 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أغسطس الماضى، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذا تعليمات رئيس مجلس الوزراء، بأهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة 146 ألف شكوى وطلب من الشكاوى والطلبات الواردة خلال الشهر، وتوجيه 125 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ 21 ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص (4) آلاف شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

مدبولى يوجه بتنويع قنوات استغاثات المواطنين

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن شهر أغسطس يعتبر من أعلى الشهور التي شهدت إقبالاً في تواصل المواطنين مع المنظومة خلال عام 2021، لتسجيل الشكاوى والاستغاثات والطلبات في مختلف القطاعات والخدمات وخاصة الحيوية منها التي تخدم الملايين من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، منوها إلى ما قامت به فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة من فحص للشكاوى وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث اختصت الوزارات بفحص والتعامل مع 79% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر أغسطس الماضى، وسجلت وزارات: الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الموارد المائية والرى، والأوقاف؛ نسب إنجاز مرتفعة في التعامل مع الشكاوى خلال الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 15% من اجمالى الشكاوى الموجهة خلال الشهر، وقد سجلت محافظات: المنيا، القليوبية، بنى سويف، المنوفية، البحيرة، الشرقية، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، قنا، أسيوط، الفيوم، سوهاج، كفر الشيخ، والإسكندرية؛ نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

وفيما يتعلق بالنسبة الباقية من الشكاوى الموجهة خلال الشهر وهى 6%، فتضمنت الشكاوى الموجهة للهيئات والجامعات والجهات الأخرى المرتبطة بالمنظومة، حيث سجلت جامعات: الزقازيق، الأزهر، الإسكندرية، عين شمس، القاهرة، والمنصورة؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، كما حقق جهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ نسب إنجاز مميزة خلال الشهر، فيما قام البنك المركزى المصرى بالتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع المصرفي والموجهة له خلال الشهر بالدراسة والفحص بالتعاون مع البنوك المصرية المختلفة، واستمر في تحقيق نسبة استجابة عالية لهذه الشكاوى.

ولفت التقرير إلى أنه تم التعامل مع ما ورد من شكاوى وطلبات، ففيما يتعلق بشكاوى الخدمات الطبية والصحية، فقد تلقت ورصدت المنظومة 53 ألف شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال شهر أغسطس الماضى، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، وكان من بينها 3370 شكوى واستغاثة لمواطنين من محافظات الجمهورية، تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية، وقد لاقت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات سريعة مع الحالات التي تطلبت تدخلاً سريعاً وتم توجيهها لها.