/649173/الوزراء-57-من-مجموع-الشكاوى-الواردة-للقطاع-كانت-بشأن-نتائج-امتحانات-الثانوية-العامة

تناول تقرير موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عددًا من الأرقام الهامة، والذى تم استعراضها أمام رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، من قبل الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

دوت الخليج

الوزراء: تلقينا 42500 شكوى وطلب بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا

ووفقًا لما جاء فى التقرير فإنه فى ضوء توفير الدولة لبعض أنواع اللقاح المعتمد عالمياً لمكافحة فيروس كورونا، وإتاحتها للمواطنين، تلقت المنظومة 42500 شكوى وطلب واستفسار بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس كورونا، بنسبة تجاوزت 80% من الشكاوى الواردة في قطاع الخدمات الصحية، حيث تركزت تلك الشكاوى والطلبات حول طلبات بعض المسافرين للحصول على أحد اللقاحات المعتمدة دولياً، أو تعذر وتأخر استلام الرسالة النصية لتحديد موعد وأماكن تلقي اللقاح.

هذا وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الصحة والسكان التي اضطلعت بمراجعة أسبابها واتخاذ اللازم بشأنها، وفيما يخص شكاوى المسافرين للخارج وطلباتهم للحصول على لقاح فيروس كورونا فقد أوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطن تغيير طلبه للحصول على اللقاح للسفر من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يمكنه التواصل مع الخط الساخن 15335 للتعديل إلي مركز تطعيم المسافرين لتصله رسالة من الوزارة بالموعد المحدد لتلقي الجرعة خلال 72 ساعة، وفى حالة عدم ورود الرسالة يمكنه التوجه إلى أحد مراكز تلقى لقاح كورونا للمسافرين ومعه اصل جواز سفر ساري، والمستندات المؤيدة للسفر، مع سداد المصاريف الإدارية لاستخراج شهادة السفر للخارج.

وحول ما تم حيال الشكاوى والاستغاثات التى تنذر بوقوع ضرر على المواطنين وممتلكاتهم وتتطلب تدخلاً سريعاً، استمرت فرق العمل المكلفة بوزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والبترول والثروة المعدنية، وأجهزة المحافظات فى التعامل مع تلك شكاوى، حيث قدمت الاستجابات السريعة لعدد 3245 شكوى واستغاثة خلال شهر أغسطس الماضى، تضمنت الإبلاغ عن أوجه ومظاهر الخلل أو القصور، والتي قد تتسبب في وقوع أضرار على الأشخاص والممتلكات، وذلك لسرعة تدخل الجهات المعنية لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، ومنها على سبيل المثال أعمدة إنارة متهالكة أو آيلة للسقوط، وأسلاك كهرباء مكشوفة، وكسر مواسير أو تسريب غاز، ومبان متصدعة أو آيلة للسقوط، والتضرر من حيوانات ضالة، وغير ذلك، حيث تم توجيهها فور تلقيها لفرق التعامل السريع والطوارئ بالجهات المعنية والتى سجلت استجابات سريعة لإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى، كما تم توثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب الشكاوى.

وحول شكاوى قطاع الإسكان والمرافق تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 10557 شكوى وطلبا من المواطنين، تضمنت 115 شكوى بشأن الادعاء بتصدع بعض العقارات الآيلة للسقوط، فيما تلقت المنظومة ٢٧٩٠ شكوى واستغاثة بشأن تغيير أنشطة بعض الوحدات، كما تلقت المنظومة 500 شكوى واستغاثة من بعض المواطنين، أفادوا فيها قيام البعض بالتعدي على أراضي أملاك دولة أو للغير سواء بمحاولات البناء أو بمظاهر التعدى المختلفة، أو بلاغات لقيام بعض المواطنين بالتعدي على الطرق العامة، أو مداخل ومناور بعض العقارات.

وفي ذات السياق، تلقت المنظومة 1435 شكوى واستغاثة من المواطنين المتضررين من قيام البعض بالبناء بدون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، كما تلقت المنظومة 435 شكوى لإدراج أسماء مقدميها ضمن المستفيدين من أعمال المشروع القومي "حياة كريمة"، وقد تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة طبقا لطبيعة كل منها لسرعة الفحص والتعامل مع المخالفات وحسمها في مهدها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالتعديات فور التحقق من جدية ما ورد بتلك الشكاوى.

الوزراء: 57% من مجموع الشكاوى الواردة للقطاع كانت بشأن نتائج امتحانات الثانوية العامة

وتناول التقرير الشكاوى الواردة من المواطنين وتتعلق بقطاع التعليم، حيث تمت الإشارة إلى أن المنظومة تلقت ورصدت خلال الشهر 10065 شكوى في هذا القطاع كان من بينها 5690 شكوى واستغاثة بنسبة حوالي 57% من مجموع الشكاوى الواردة للقطاع بشأن نتائج امتحانات الثانوية العامة، وتقديم تظلمات وطلبات بعض أولياء الأمور والطلاب بإعادة تصحيح بعض المواد الدراسية، كما تضمنت الشكاوى الواردة 651 طلبا والتماسا من مواطنين يطالبون بقبول ذويهم ببعض الكليات والمعاهد الخاصة، أو طلبات نقل من كليات أو معاهد لأخرى نظيره، أو مشاكل واجهت بعض المواطنين خلال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.