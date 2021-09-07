رسميا.. فاركو يضم محمود حمادة من بيراميدز

أعلن نادي فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، التعاقد مع محمودة حمادة لاعب بيراميدز، حتي موسم 2025.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وبات حمادة 27 عاما سابع لاعب ينضم لفاركو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

أعلن نادى فاركو تعاقده مع عبد الله بكرى مدافع نادى بيراميدز السابق لمدة 4 مواسم بطلب من الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عاطف حنفي خلال تصريحات تلفزيونية: " منذ صعود فاركو للدوري الممتاز ، أنتشرت بعض الأخبار والشائعات ورصد النادي 500 مليون جنيه للتعاقدات، بالتأكيد نريد البقاء في الدوري ، والفريق تابع لشركة كبيرة وقوية في سزق التعاقدات المصري، لكن الكثير من تلك الأخبار غير صحيحة".

وتابع حنفي:" مازالنا غير قادرين على حسم الأمور في التعاقدات بسبب عدم معرفة نهاية الدوري ، وكيفية العمل للموسم الجديد ، وكيفية ضم لاعبين من عدمه".

مجدي عبدالعاطي يكشف موقف الفريق في الدوري الممتاز

على جانب أخر أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو بالقسم الثاني للدوري المصري، في مداخلة هاتفية مع دوت الخليج لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة أربع أهداف دون رد للمارد الأهلي، أن النادي يستحق الصعود بعد تعب وكلل كبير من لاعبي الفريق.

وحقق فاركو فوزا هاما على بني عبيد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري القسم الثانية للمجموعة الثالثة «بحري»، وبهذا الفوز يكون فاركو أول الصاعدين للدوري الممتاز الموسم المقبل.

لأول مرة في تاريخه.. فاركو أول الصاعدين للدوري الممتاز

وقال: “"فريق فاركو منظومة مجتهده في القسم الثاني بالدوري، ودا شئ شجعني جداً، على العمل".

وواصل: "نادي فاركو صاحب طموح كبير، ودا السبب اللي خلاني وشجعني على العمل ليل نهار".

وزاد: "وفاركو منظومة لها خمس أو ست سنين بتكافح في القسم الثاني، وبشكر كل الجهاز الفني".

أول مباراة لفاركو

وأكمل: “في أول مباراة في المجموعة واجهت المنصورة وفزت، وبعدها 8 لاعيبه في الفريق قد إوصيبوا بفيروس كرونا”.

وأردف: "نادي فاركو كبير وله جمهورة الكبير علي المستوي القسم الثاني".