/649161/منعرفش-أن-فيه-حد-مات-اعترافات-لصوص-مركز-صحي-بمدينة-أكتوبر

اعترف المتهمون بإنتحال صفة ضباط شرطة لسرقة محتويات مركز صحي بمدينة أكتوبر،منذ قليل، أمام جهات التحقيق، بأنهم ارتكبوا الواقعة بغرض السرقة ونفوا علمهم بقفز أحد الأشخاص ووفاته «منعرفش أن فيه حد مات».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إعترافات المتهمين بسرق مركز صحي في أكتوبر

تفاصيل واقعة سرقة مركز صحي بأكتوبر

وكشفت التحقيقات، أن واقعة السرقة بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة شخص يعمل بمركز صحى خاص «بدون ترخيص» كائن بأحد العقارات بدائرة القسم، وبها كدمات وجروح، وبتاريخ الواقعة حضر للمركز المشار إليه 3 أشخاص، وانتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على (5 هواتف محمولة ومبلغ مالي) وأثناء ذلك قام بعض العاملين والمتوفي بالهرب والقفز من أحد النوافذ بالمركز مما أدى لوفاته.

الأمن العام

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة «4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية».

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين المذكورين، وأمكن ضبط ثلاثة منهم، وجارٍ ضبط المتهم الهارب.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق، اعترفوا بانتحالهم صفة رجال شرطة، لعلمهم بأن المركز غير مرخص، ونفوا علمهم بقيام المتوفـى بالقفز من النافذة وأرشدوا عن «الهواتف المحمولة المستولى عليها»، وقرروا بإنفاقهم المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء بعض العاملين بالمركز المشار إليه أيدوا ذلك وتعرفوا على المتهمين.