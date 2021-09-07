خالد أبو الوفا: القمة المصرية القبرصية تدل على دور مصر المحوري فى المنطقة

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أشاد النائب خالد ابو الوفا عضو مجلس الشيوخ، بحرص مصر وقبرص على الارتقاء بالإطار العام للعلاقات الثنائية من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون الثنائى على المستوى الرئاسي، وهو ما يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم، ويؤكد الرغبة السياسية المشتركة فى تفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، ومتابعة تنفيذها على أعلى مستوى وبشكل دورى، وبما يتسق مع العلاقات السياسية المتميزة التى وصلت أخيرا إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة.

دوت الخليج يرصد تعليق تعليق النائب خالد ابو الوفا بشأن العلاقات المصرية المصرية والقبرصية

العلاقات المصرية القبرصية

واكد النائب خالد أبو الوفا،عضو مجلس الشيوخ، ان الرئيس السيسى له موقف ثابت إزاء الوضع فى منطقة شرق المتوسط والقضية القبرصية المستند إلى ضرورة التزام جميع الدول باحترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، واحترام سيادتها ومياهها الإقليمية، وأهمية احترام الحقوق السيادية لدول المنطقة، اتصالا بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعى فى مناطقها الاقتصادية الخاصة، طبقا للقانون الدولى، واتفاقيات تعيين الحدود البحرية ذات الصلة.

وأكد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، تقديره لموقف قبرص علىً إصرار بلاده على أهمية التوصل لاتفاقية شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحا أن مصر تعد أهم وأكبر الشركاء للاتحاد فى الشرق الأوسط، وحجر الاستقرار وأساس السلم فى المنطقة، ولها دور فعال فى مكافحة الإرهاب، والحد من الهجرة غير الشرعية.