/649162/ذكية-وتقرأ-الأفكار-مميزات-هائلة-لسيارة-مرسيدس-الجديدة

صممت شركة مرسيدس سيارة جديدة ذاتية القيادة وتسمح للركاب بالتحكم فى العديد من الوظائف عن طريق أفكارهم، وذلك بعد إضافة طريقة للذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لما أعلنت عنه شركة مرسيدس فإن السيارة حديثة التصنيع تعمل عن طريقة تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم له خيارات متعددة منها التحكم فى تشغيل الراديو والرد على المكالمات وتوجيه المركبة إلى الأماكن المراد الذهاب إليها. دوت الخليج تسمح السيارة الجديدة التى قامت مرسيدس بتصنيعها بتحديد كمية الضوء الداخلة عبر النوافذ والأماكن المناسبة لركن المركبة. مميزات هائلة لسيارة مرسيدس الجديدة ووفقًا لما جاء فى منشور لشركة مرسيدس فإن جهاز السيارة الجديدة يعمل على تحليل الموجات الدماغية وكلما زاد تركيز السائق كلما ارتفع نشاط الخلايا العصبية وسهل الأمر على الجهاز لتحديد الوظائف المرغوبة. وتعمل السيارة الذى أطلق عليها اسم (Vision AVTR) على طريق خلق مزيد من التفاعل بين السائق والسيارة. ومن المرتقب أن توفر السيارة حديثة الصنع Vision AVTR مزيدًا من الراحة للسائق والركاب لما تتضمنه من مميزات عديدة تتعلق بوجود محرك بقوة 469 حصانًا، وتحديد المسافات وتشغيل أو غلق العديد من الأدوات عن طريق التفكير والتركيز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ذكية وتقرأ الأفكار.. مميزات هائلة لسيارة مرسيدس الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.