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تفاصيل انضمام محمود شبانة ثاني صفقات الزمالك

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كشف مجلس إدارة نادي الزمالك عن التعاقد رسميا مع محمود شبانة مدافع فريق أسوان لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لتدعيم دفاع الفريق بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي وحسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء وفاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.

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موعد للانتظام في التدريبات ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق الأبيض الجماعية غدا بعد حسم الصفقة رسميا، وسيخضع محمود شبانة للكشف الطبي تحت إشراف محمد اسامة طبيب للفريق خلال الساعات المقبلة.

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ويرغب الجهاز الفني في الاطمئنان علي اللاعب قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق جلسة مع كارتيرون وتقرر أن يعقد محمود شبانة جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض في الساعات المقبلة للترحيب به قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لفريق الكرة.

مسيرة اللاعب ويبلغ شبانة من العمر 26 عاما، و بدأ مسيرته في بتروجت ولعب للأسيوطي وإنبي ونادي زد، قبل أن ينتقل إلى أسوان في 2020. وخاض شبانة 32 مباراة مع أسوان سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفا.

 

وكان أسوان أعلن قبل أيام قبوله عرض الزمالك لضم شبانة بناء على رغبة اللاعب. وأصبح شبانة ثاني صفقات الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما حصل الفريق على الجناح عمر كمال قادما من المصري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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