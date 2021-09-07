« نزيف على الأسفلت ».. مصرع وإصابة 22 شخصًا في حوادث متفرقة بشوارع المحروسة

/649166/نزيف-على-الأسفلت--مصرع-وإصابة-22-شخصا-في-حوادث-متفرقة-بشوارع-المحروسة

شهدت بعض محافظات المحروسة، حوادث طرق خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها «إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بأسوان ومصرع سائق صدمته سيارة نقل خلال عبوره الطريق بالعبور وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بمدخل مدينة قنا الجديدة وإصابة سيدتين وطفلتين في انقلاب سيارة بأسيوط وإصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالكيلو 25 بطريق مطروح الإسكندرية»

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل حوادث اليوم الثلاثاء

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بأسوان

إصيب 5 أشخاص بأصابات متفرقة بالجسم، جراء انقلاب ميكروباص ناحية الكيلو 80 طريق أسوان أبو سمبل، جنوب محافظة أسوان، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، وتم الكشف عليهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة سواء بالخروج بعد تحسن حالتهم أو الدخول فى الأقسام المختلفة لاستكمال العلاج.

وكان تلقى مرفق إسعاف إخطارا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، بطريق أسوان أبو سمبل السياحي، وعلى الفور تم الدفع 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع سائق صدمته سيارة نقل خلال عبوره الطريق بالعبور

لقى سائق مصرعه، إثر اصطدام سيارة نقل قلاب مسرعة به، بطريق الحى 14 بالعبور الجديدة بعد الطريق الأوسطى، دائرة قسم شرطة العبور، وذلك إثر إصابته بكسور وتهتك بالجسم، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

وكان تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفى بمنطقة الحى 14 بالعبور الجديدة بعد الطريق الأوسطى دائرة القسم.

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بمدخل مدينة قنا الجديدة

إصيب 5 أشخاص، فى تصادم سيارة وتروسيكل بمدخل مدينة قنا الجديدة، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي.

وكان تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إشارة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة و تروسيكل بمدخل مدينة قنا الجديدة مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين.

إصابة سيدتين وطفلتين في انقلاب سيارة بأسيوط

إصابة سيدتين وطفلتان في انقلاب سيارة بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي الشرقي بمركز البداري.

وكان تلقى اللواء الدكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط إشارة من مأمور مركز شرطة البداري يفيد ورود بلاغ من النجدة بانقلاب سيارة تمناية تحمل رقم « 5429 ي ب د» بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي الشرقي بحري كوبري عزبة سالم بقرية العتمانية مركز البداري.

بالأسماء .. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالكيلو 25 بطريق مطروح الإسكندرية

إصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالكيلو 25 طريق مطروح الإسكندرية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وترجع تفاصيل الحادث عندما استقبلت مستشفى مطروح العام عدد من المصابين في حادث إنقلاب سيارة بالكيلو 25 طريق مطروح الإسكندرية.