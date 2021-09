«ميتًا في منزله بجوار مواد مخدرة».. ملابسات وفاة الممثل مايكل ويليامز

/649169/ميتا-في-منزله-بجوار-مواد-مخدرة-ملابسات-وفاة-الممثل-مايكل-ويليامز

دوت الخليج يكشف ملابساة وفاة الممثل الأمريكي مايكل ويليامز داخل شقته.

وفاة الممثل الأمريكي مايكل ويليامز

ونقلت بعض وسائل الإعلام الأميركية بأن مايكل توفي جراء جرعة زائدة من المخدرات، وأشارت «TMZ» إلى أنه قيل بأنه "تم العثور على مايكل في غرفة الجلوس في منزله وأدوات المخدرات كانت موجودة على الطاولة إلى جانبه"، ولكن سبب الوفاة لم يتم تأكيده بعد.

قال جون جريمبل المتحدث باسم شرطة نيويورك إن "وليامز عُثر عليه ميتا فى شقته فى بروكلين بعد اتصال هاتفى طارئ فى الساعة الثانية بعد الظهر 1800 بتوقيت جرينتش بخدمات الطوارئ".

وكيلة أعمال مايكل ويليامز تكشف حقيقة وفاته بسبب المخدرات

و قالت وكيلة أعمال ويليامز في بيان لها: بحزن عميق تعلن العائلة وفاة الممثل المرشح لعدّة جوائز إيمي مايكل كينيث ويليامز، والعائلة تطلب منكم احترام خصوصيتها في حدادها، مؤكده أنه لم يتوفى بسبب أخذ جرعة زائدة من المخدرات كما تردد.

السيرة الذاتية لمايكل ويليامز

مايكل ويليامز من مواليد 22 نوفمبر 1966 فى نيويورك، وبدأ مسيرته الفنية عام 1995، وهو المرشح لخمس مرات لجائزة إيمي، واشتهر بدوره كرجل في بالتيمور عمر ليتل على قناة HBO The Wire.

آخر أعمال مايكل ويليامز

كان آخر أعماله التي شارك فيها هو المواسم الأربعة لمسلسل الرسوم المتحركة F Is for Family الذي يعرض على منصة نتفليكس.

و كان أحد أبطال المسلسل القصير الشهير When They See Us الذي يعرض أيضا على منصة نتفليكس وترشح للعديد من الجوائز وتمكن من حصد جائزتي إيمي.