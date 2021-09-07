/649171/الجريدة-الرسمية-تنشر-قرارات-السيسي-بتعيين-رؤساء-محكمة-الاستئناف

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين رؤساء محكمة الاستئناف.

وجاءت القرارت على النحو التالي:

مجلس القضاء الأعلى

وأقر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة الثلاثاء الموافق 10 من أغسطس سنة 2021 برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021 / 2022.

تضمن الجزء الأول من الحركة القضائية ترقية عدد 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض وتعيين عدد 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة محكمة النقض.

الحركة القضائية

كما اشتملت الحركة القضائية على ترقية عدد 261 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد 331 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف وعدد 350 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

وصرح القاضي عبد الله عمر، بأن مجلس القضاء الأعلى راعى في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطين مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام، وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.