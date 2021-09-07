/649176/اتحاد-الكرة-يعلن-جدول-منافسات-كأس-مصر-والسوبر-المحلي
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي ، فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
مباريات كأس مصر والسوبر المحلي
وتقام مباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.
على جانب أخر أعلن النادي الأهلي، رسمياً، انتقال مهاجمه الكونغولي والتر بوليا إلى فريق مالاتيا سبور التركي، على سبيل الإعاراة، وينتقل والتر بواليا إلى فريق مالاتيا سبور التركي على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء.
وقام أمير توفيق بإنهاء كل الإجراءات المالية والإدارية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي بما يحفظ حقوق الأهلي.
وتلقي النادي الأهلي خطابا من النادي التركي لضم مهاجم المارد الأحمر، وتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم مشاركة اللاعب بصفة أساسية مع القلعة الحمراء، وعدم اقتناع الجنوب إفريق بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر من اللاعب.
وأوضحت التقارير، بأن مسئولو الأهلي قد توصلوا إلى اتفاق لإعارة اللاعب لمدة موسم، بنية الشراء، وسيسافر اللاعب خلال ساعات إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي قبل توقيع العقود رسميا.
وأفادت التقارير، بأن الأمر متوقف حاليا على إجراء بواليا للكشف الطبي، وحال إجتيازه سيتم توقيع عقود الإعارة لمدة موسم واحد فقط بهدف منحه فرصة المشاركة أساسياً وتقييمه قبل العودة من جديد الموسم المقبل للقلعة الحمراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الكرة يعلن جدول منافسات كأس مصر والسوبر المحلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.