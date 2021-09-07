/649176/اتحاد-الكرة-يعلن-جدول-منافسات-كأس-مصر-والسوبر-المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي ، فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مباريات كأس مصر والسوبر المحلي

وتقام مباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.

على جانب أخر أعلن النادي الأهلي، رسمياً، انتقال مهاجمه الكونغولي والتر بوليا إلى فريق مالاتيا سبور التركي، على سبيل الإعاراة، وينتقل والتر بواليا إلى فريق مالاتيا سبور التركي على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء.

وقام أمير توفيق بإنهاء كل الإجراءات المالية والإدارية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي بما يحفظ حقوق الأهلي.

وتلقي النادي الأهلي خطابا من النادي التركي لضم مهاجم المارد الأحمر، وتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم مشاركة اللاعب بصفة أساسية مع القلعة الحمراء، وعدم اقتناع الجنوب إفريق بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر من اللاعب.

وأوضحت التقارير، بأن مسئولو الأهلي قد توصلوا إلى اتفاق لإعارة اللاعب لمدة موسم، بنية الشراء، وسيسافر اللاعب خلال ساعات إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي قبل توقيع العقود رسميا.

وأفادت التقارير، بأن الأمر متوقف حاليا على إجراء بواليا للكشف الطبي، وحال إجتيازه سيتم توقيع عقود الإعارة لمدة موسم واحد فقط بهدف منحه فرصة المشاركة أساسياً وتقييمه قبل العودة من جديد الموسم المقبل للقلعة الحمراء.