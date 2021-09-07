محافظ أسوان يؤكد اهتمام الرئيس السيسى ببناء الإنسان المصرى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء الإنسان المصرى من خلال تكثيف الوعى والإدراك بكل التحديات الجسام الحالية، وهو الذى يتوازى مع المعرفة والفهم المجتمعى لحجم الإنجازات التى تشهدها مصر من أجل بناء دولة قوية تتواكب مع تطلعات المصريين.





جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، فعاليات اللقاء الفكرى (معًا من أجل صعيد مصر .. رؤية حول بناء الوعى لمواجهة التحديات الراهنة)، والذى ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى والكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة السابق، والدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وقال "عطية" إن القيادة السياسية أدارت الدولة وعبرت بها إلى آفاق المستقبل الذى يلبى احتياجات ومطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن بشائر النماء والعمران تظهر جليًا بالمشروعات الجارية وغير المسبوقة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، ومنظومة التأمين الصحى الشامل ومشروعات تحيا مصر، وإحلال وتجديد البنية الأساسية والتطوير والتجميل، علاوة على تنفيذ العديد من المحاور التنموية والطرق والكبارى وتطوير العشوائيات.

وأضاف أن انعقاد هذا الملتقى يعكس الدور المجتمعى البناء الذى تقوم به الهيئة الإنجيلية فى كل ربوع مصر وفى مقدمتها المحافظة من خلال الخدمات الطبية التى تقدمها مستشفى الجرمانية وغيرها من الخدمات الاجتماعية والإنسانية، فهى شريك أساسى بمنظومة العمل العام داخل أسوان.

من جهته، وجه القس أندريه زكى الشكر لمحافظ أسوان لاستضافة المؤتمر، معربًا عن تقديره لجهوده فى تنمية وتطوير أسوان، لافتًا إلى أن الدولة تدرك جيدًا أن بناء الوعى هو الأساس الذى تنطلق منه جهود التنمية كافة، وأن العلاقة بين التنمية والوعى علاقة ديناميكية وتفاعلية، فالتنمية تعزز جهود بناء الوعى للمحافظة على جهود التنمية ومكتسباتها.

وقال إن الصعيد يعد مهد الحضارة المصرية العظيمة، فمن هنا انطلقت الحضارة التى لا تزال آثارها باقية شامخة شاهدة على عصر كانت مصر فيه رائدة فى بناء الوعى وسابقة فى صناعة الحضارة الإنسانية.

وأضاف أن الدولة المصرية تدرك جيدًا أن بناء الوعى هو الأساس الذى تنطلق منه جهود التنمية كافة، وأن العلاقة بين التنمية والوعى علاقة ديناميكية وتفاعلية، فالتنمية تعزز جهود بناء الوعى، والوعى يحافظ على جهود التنمية ومكتسباتها.

وبدوره، قال الدكتور خالد عكاشة، إن أهمية دولة 30 يونيو تظهر فى مجهودات الدولة المصرية فى عملية بناء الوعى فى ظل ظروف شديدة الصعوبة بجانب معركتها مع الإرهاب، ويمكن رصد ذلك فى ما يحدث من حولنا فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن، حتى أصبحت مصر قيمة استراتيجية هامة بالمنطقة.

ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة السابق، أنه على الرغم من ظاهرة الأوطان الطاردة لشعوبها والتى نرصدها من حولنا، نجد عظمة الشعب المصرى الذى انتفض من أجل استرجاع دولته ووطنه على الرغم من أية صعوبات وضغوط يتعرض لها، ولكن كانت قيمة الوطن أقوى فى مكونات الشخصية المصرية، والتى ساندتها الدولة المصرية بمقوماتها المدنية والدستورية.