فيديو وصور.. مدير مؤسسة AMS: التعليم عن بعد يتيح المرونة وسرعة الاندماج

جدة - نرمين السيد - وأوضح يونس فى حوار مع "دوت الخليج": "هى التجربة التى يمكن أن نقول أننا على أعتاب مرحلة انتقالية كبيرة داخلها، خاصة مع الزيادة التدريجية لنسب متلقى اللقاح، وهو الإجراء الذى يترتب عليه عودة أغلب أنشطة الحياة اليومية إلى طبيعتها، وأهمها عودة التعليم داخل الفصول".

وتابع: "لذلك هنا نقطة فاصلة يمكن الوقوف أمامها لتقييم الأثر الذى تركه التعليم المختلط بين الأونلاين والفصل الدراسى".

وفند مدير مؤسسة AMS، المعوقات التى تمثلت فى تحدى إتاحة الاتصال الجيد بشبكات الإنترنت للمعلم، سواء من داخل المدرسة أو من المنزل، وكذلك الأمر بالنسبة للطالب، أى من كلا الطرفين إذا تعرض اتصاله بالإنترنت لأى مشكلة فقد تركيزه وقدرته على التواصل والتلقى.

وشدد الدكتور يونس، على أن ملخص التجربة المصرية فى التعامل مع التعليم عن بعد ومن داخل الفصول يتلخص فى ضرورة استمرار دمج الآليات الجديدة فى التعامل مع التعليم عن بعد.

وواصل حديثه: "لكن من خلال تطويره بحيث يكون عبارة عن برنامج مغلق بين الطالب والمعلم وولى الأمر، يمكن من خلاله أن يتواصل الثلاث متابعة العملية التعليمية، وهو أمر يحتاج إلى تطوير كل إدارة تعليمية لتطبيق خاص بها يلبى احتياجاتها وفى نفس الوقت يكون فى دائرة مغلقة تضمن أمن المعلومات والخصوصية للطالب والمعلم وولى الأمر".

كما شرح يونس الأمر من خلال نموذج "LMS"، الذى تم تطبيقه فى إدارة "AMS"، لافتا إلى أن العام الدراسى الجديد، سيشهد تجربة جديدة وفريدة فى تطبيقها داخل الإدارة التعليمية بالجيزة، وهى تطبيق للتواصل بين المعلم والطالب وولى الأمر.

وأكد أن هذه الآليات تتيح إمكانية إجراء حلقة نقاشية بين المعلم وطلابه، من خلال بث مباشر مغلق بينهم، كما يمكن لولى الأمر متابعة هذا النقاش، بخلاف مواد علمية وبحثية مسجلة من المعلمين قبل بداية العام الدراسى تم تحميلها على التطبيق، حيث يمكن للطالب الرجوع إليها فى أى وقت، أو يقوم المعلم بتوجيه طلابه إليها.

كما عدد الدكتور يونس مزايا المنظومة المغلقة لهذه التطبيقات، حيث ستسمح للطالب والمعلم التواصل فى أى وقت على مدار اليوم، كما أن المواد المسجلة متاحة للطالب وولى الأمر فى أى وقت.

كما يتيح التطبيق أن يطلع الطالب وولى الأمر على نتائج "كويز"، الذى يتم بشكل دورى فى نفس وقت تصحيحه، وهو أمر يساعد الطالب وولى الأمر على معرفة مدى استيعاب وفهم ما تم تحصيله من دروس، بالشكل الذى يسمح لكلاهما بوضع خطة سريعة مع المعلم لتثبيت نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.

وأشار إلى أن التعليم عن بعد يتيح للمنظومة التعليمية بالكامل أن تكون أكثر مرونة وسرعة فى التطوير والاندماج، وهو أمر يتماشى مع توجهات الدولة نحو الرقمة ودمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية، ليتكون المنظومة مواكبة للعصر فتكون أكثر جاذبية للطالب ومرنة بما فيه الكفاية لتطوير وتوجيه الطالب وولى الأمر لاكتشاف قدرات ومميزات الطالب وبالتالى دمجه سريعا فى سوق العمل حتى قبل أن ينتهى من مرحلة التعليم الأساسى، طبقا للدكتور عادل يونس.

ويضيف الدكتور يونس أن تجربة "AMS" تتمتع باتفاق مع "stem" للعلوم، والتى تقوم بتدريب المدرسين فى مادتى العلوم والرياضيات، حتى يحصل على درجة مدرب معتمد لدى الهيئة، قبل أن يبدأ فى التدريس للطلاب، وهى خطوة تعتمد ايضا على ثورة الاتصالات والمعلومات والمصادر المفتوحة للتعلم والتواصل.

وذكر أن هذه الخطوة هى التى تتيح لـ"AMS" أن تقدم مناهج "معلوماتية – تواصل – حاسب آلى" وهى جميعها خطوات ساهمت فى أن تكون لـ"AMS" مركز اختبارات مؤسسة كانجرو العالمية للعلوم والرياضيات على مستوى محافظة الجيزة.