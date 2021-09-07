اتحاد الكرة: مباراة السوبر بين الأهلى والطلائع 21سبتمبر.. ونهائى الكأس 19أكتوبر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي . فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر. فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر .

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