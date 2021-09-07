مستشار الرئيس للصحة: ما تم إنجازه فى الرعاية الصحية لم يحدث من قبل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج "، إن الرئيس السيسى يحمل ثورة حقيقية وجمهورية جديدة وما تم إنجازه فى مختلف المجالات وفى مجال الرعاية الصحية لم يحدث من قبل، وتعميق الخدمات الطبية وحياة كريمة والكشف الطبى المبكر عن كثير من الأمراض سواء الأمراض السارية أو غير السارية ورعاية صحة المرأة، ورعاية مرضى الأورام والكشف المبكر عن الأمراض الجينية والوراثية وتوطين صناعة الأدوية الحديثة لم يحدث من قبل.

وأضاف أن كل ما يتم من إنجازات أخرى سواء في الطرق أو النقل أو السكن ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الرعاية الصحية.

وأوضح أن هناك اتفاقا قامت به مصر وبدعم كبير من رئيس الجمهورية لتوفير لقاحات فيروس كورونا لمصر من مختلف المصادر بأكبر كمية ممكنة، وهذا أفادنا فى توفير مختلف أنواع اللقاحات فى مصر، وساعدنا فى توطين صناعة اللقاحات فى مصر.

وأضاف أن مصر استطاعت أن تدير جائحة كورونا بقوة، موضحا أن الجامعات المصرية كان لها دور كبير فى استقبال المرضى وتشخيصهم وعلاجهم، وقامت جامعة عين شمس بدور كبير فى علاج مرضى كورونا بإنشاء المستشفى الميدانى، واستطاعت تقديم الخدمة الطبية المتميزة لملايين من المصريين.

وأوضح أن الأطقم الطبية كانت لها دورا فى السيطرة على فيروس كورونا، وأصيب وتوفى عدد كبير منهم، قائلا إنه بتوجيهات الرئيس السيسى استطعنا إنتاج جميع الأدوية الخاصة بفيروس كورونا حتى المضادة للفيروسات لعلاج الأعراض والمضاعفات الناتجة عن الفيروس، واستطاعت الشركات المصرية أن توفر جميع الأدوية الحيوية، مؤكدا أنه بتوجيهات الرئيس تم افتتاح مدينة الدواء لإنتاج الأدوية التى تحتاجها مصر من أدوية الأورام وجميع العقاقير الموجودة بالسوق العالمية، وأجهزة التنفس الصناعى، وأن الرئيس قدم كل ما نحتاجه وقدم الكثير لخدمة المنظومة الصحية فى مصر، ولخدمة المريض المصرى.