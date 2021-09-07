/649180/مران-الزمالك-اللاعبون-يرحبون-بمحمود-شبانة

حرص محمود شبانة مدافع الزمالك المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق على حضور المران الجماعي الأبيض مساء اليوم الثلاثاء.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وقام لاعبو الزمالك بالترحيب بشبانة بعد حرصه على متابعة مران الفريق المقام على ملعب النادي، حيث نال المدافع ترحيبا خاصا من الجهاز الفني واللاعبين.

وتحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع شبانة بشكل سريع على هامش المران الجماعي للأبيض، حيث حرص على الترحيب به وتحفيزه بعد انضمامه للفريق بشكل رسمي.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.

قد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي للأبيض بملعب النادي.

وشهدت الجلسة وضع العديد من الترتيبات الفنية المراد تنفيذها خلال تدريبات الفريق.

وضع الجهاز الطبي بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا وعلاجيا خاصا لمحمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق، وذلك خلال المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى عدة مجموعات، وبدأت الفقرة بالجري حول الملعب لعدة دقائق قليلة أعقبها بعض التدريبات بالكرة وبدون كرة .

كما حرص فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق، على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في هذه الفقرة.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته الأحد الماضي، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء أمس الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتحدث كارتيرون مع اللاعبين في حضور أسامة نبيه المدرب العام، عن بعض الأمور الفنية التى ينوي تنفيذها خلال التدريبات أمس.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.