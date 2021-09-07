/649181/أول-تعليق-من-محمود-شبانة-بعد-إنضمامه-إلي-الزمالك

تحدث محمود شبانة بعد انضمامه للزمالك أبدو، سعادته بارتداء القميص الأبيض خلال الموسم المقبل وإتمام التعاقد بشكل رسمي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شبانة إنه سعيد للغاية بتواجده اليوم في نادي الزمالك وإتمام التعاقد بشكل رسمي. وأضاف اللاعب: "أمتلك العديد من الأهداف والأحلام التي أتمنى تحقيقها مع نادي الزمالك خلال المواسم المقبلة، والآن أنا لاعب في نادي الزمالك بطل الدوري، وسوف أسعى بكل قوة للمساهمة مع زملائي في التتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية".

وقدم محمود شبانة الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمسؤولين في النادي على ثقتهم في اختياره، قائلا:" أعدهم بأن أبذل كل ما بوسعي لتقديم المطلوب".

واختتم شبانة تصريحاته: "سعيد للغاية برد فعل جماهير نادي الزمالك على انضمامي للفريق، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، لذلك أشكرهم بشدة على دعمهم الكبير، وأعدهم بأن أقاتل من أجلهم".

يستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.

قد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي للأبيض بملعب النادي.

وشهدت الجلسة وضع العديد من الترتيبات الفنية المراد تنفيذها خلال تدريبات الفريق.

وضع الجهاز الطبي بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا وعلاجيا خاصا لمحمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق، وذلك خلال المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى عدة مجموعات، وبدأت الفقرة بالجري حول الملعب لعدة دقائق قليلة أعقبها بعض التدريبات بالكرة وبدون كرة .

كما حرص فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق، على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في هذه الفقرة.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته الأحد الماضي، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.