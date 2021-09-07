/649181/أول-تعليق-من-محمود-شبانة-بعد-إنضمامه-إلي-الزمالك
تحدث محمود شبانة بعد انضمامه للزمالك أبدو، سعادته بارتداء القميص الأبيض خلال الموسم المقبل وإتمام التعاقد بشكل رسمي.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وقال شبانة إنه سعيد للغاية بتواجده اليوم في نادي الزمالك وإتمام التعاقد بشكل رسمي. وأضاف اللاعب: "أمتلك العديد من الأهداف والأحلام التي أتمنى تحقيقها مع نادي الزمالك خلال المواسم المقبلة، والآن أنا لاعب في نادي الزمالك بطل الدوري، وسوف أسعى بكل قوة للمساهمة مع زملائي في التتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية".
وقدم محمود شبانة الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمسؤولين في النادي على ثقتهم في اختياره، قائلا:" أعدهم بأن أبذل كل ما بوسعي لتقديم المطلوب".
واختتم شبانة تصريحاته: "سعيد للغاية برد فعل جماهير نادي الزمالك على انضمامي للفريق، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، لذلك أشكرهم بشدة على دعمهم الكبير، وأعدهم بأن أقاتل من أجلهم".
يستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.
قد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي للأبيض بملعب النادي.
وشهدت الجلسة وضع العديد من الترتيبات الفنية المراد تنفيذها خلال تدريبات الفريق.
وضع الجهاز الطبي بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا وعلاجيا خاصا لمحمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق، وذلك خلال المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.
وقسم كارتيرون اللاعبين إلى عدة مجموعات، وبدأت الفقرة بالجري حول الملعب لعدة دقائق قليلة أعقبها بعض التدريبات بالكرة وبدون كرة .
كما حرص فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق، على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في هذه الفقرة.
وكان الزمالك قد استأنف تدريباته الأحد الماضي، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.
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