/649182/تعرف-علي-موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-تفاصيل

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق أسوان، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، والتي من المقرر إقامتها يوم 2اكتوبر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام مباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.

أعلن نادي الزمالك رسمياً تمالتعاقد مع اللاعب "محمود شبانة" قادمًا من فريق أسوان لينضم إلى فريقنا الأول لكرة القدم؛ بعقد لمدة ٣ مواسم.

شبانة شارك مع أسوان الموسم الماضي في 32 مباراة في الدوري وخرج بشباك نظيفة في ست مباريات، واحرز اللاعب 4 اهداف، بينما حصل علي 3بطاقات صفراء.

وضع الجهاز الطبي بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا وعلاجيا خاصا لمحمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق، وذلك خلال المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى عدة مجموعات، وبدأت الفقرة بالجري حول الملعب لعدة دقائق قليلة أعقبها بعض التدريبات بالكرة وبدون كرة .

كما حرص فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق، على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في هذه الفقرة.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته الأحد الماضي، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء أمس الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتحدث كارتيرون مع اللاعبين في حضور أسامة نبيه المدرب العام، عن بعض الأمور الفنية التى ينوي تنفيذها خلال التدريبات أمس.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.