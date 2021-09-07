إياد نصار يتعاقد على بطولة فيلم جديد للمخرجة روچينا بسالي.. «صور»

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تعاقد الفنان الأردني إياد نصار مع شركة الفارس للسينما لصاحبها وائل عامر على بطولة فيلم جديد من تأليف مصطفى البربري وإخراج روجينا بسالي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم الفنان إياد نصار الجديد، والذي تعاقد على بطولته مؤخرًا.

الفارس للسينما تتعاون مع إياد نصار

ومن المقرر تحديد باقي الأبطال والاتفاق النهائي علي اسم الفيلم الذي تخوض به «الفارس للسينما» تجربتها الإنتاجية الثانية بعد فيلم «استدعاء ولي عمرو» من إخراج أحمد البدري، وتأليف محمد سمير مبروك.

وينتظر الفنان إياد نصار في الوقت الحالي عرض فيلم «الكاهن» بطولته إلى جانب جمال سليمان، درة، فتحي عبد الوهاب، محمود حميدة وحسين فهمي، العمل من إخراج عثمان أبو لبن.

إياد نصار يبدأ تصوير فيلم الباب الأخضر

كما بدأ تصوير فيلم «الباب الأخضر» مع المخرج رؤوف عبد العزيز، ويجسد خلال أحداثه دور دكتور جامعي، وتدور أحداث الفيلم في التسعينات حول إنتشار فيرس جديد يعاني منه الجميع، ويشبه نفس الظروف التي نمر بها حاليًا.

ويشارك أيضًا في العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، مع الفنانين يحيي الفخراني ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان.

إياد نصار يتألق في فيلم موسى

يقدم إياد نصار خلال تلك الفترة فيلم «موسى» أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة. الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه في أول شهر أغسطس من هذا العام.

ويشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائى في مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.