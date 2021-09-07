الجيزة تبدأ إزالة تعديات المحال بطريق المنصورية تمهيدا لرصفه

جدة - نرمين السيد - بدأت محافظة الجيزة فى أعمال إزالة للتعديات التابعة للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم والورش على الطريق العام بطريق المنصورية نطاق مركز ومدينة كرداسة، تمهيدا للقيام بأعمال رصف وتطوير الطريق وتوسعته بطول 4 كم بمركز ومدينة كرداسة.





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