«نبى الرحمة».. مبادرة الأوقاف بمناسبة المولد النبوى الشريف

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، إطلاق وزارة الأوقاف المصرية مبادرة "نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم" بفعاليات واسعة، بمناسبة المولد النبوى الشريف.





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