النائب علاء عابد: تطوير الموانئ يعزز قدرات مصر على البحرين الأبيض والمتوسط

جدة - نرمين السيد - أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الهدف من مشروعات تطوير الموانئ المختلفة، هو زيادة قدرات مصر على البحرين الأبيض والمتوسط، وتوفير فرص تشغيل للمصريين، وفتح الباب لتلقى العروض من المستثمرين والاطلاع عليها واختيار الأفضل منها.





وشدد عابد فى بيان له، على أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستثمار فى مصر، كونها تمتلك مقومات اقتصادية، موضحا أن الدولة المصرية لها مسار مختلف عما قبل، حيث تهدف إلى امتلاك مقومات اقتصادية حقيقة والاستفادة من موقعها الجغرافى، ما يوضح أن هناك منهج ورؤية للجمهورية الجديدة التى أرثى مبادئها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تضع مصلحة المواطن فوق كل شىء.

وأشاد عابد فى تصريحاته، بترحيب الرئيس بالمستثمرين فى مصر، وتذليل كافة العقبات البيروقراطية من أجل زيادة الفرص الاستثمارية.

وعن تفقد الرئيس السيسى اليوم، مشروع إنشاء رصيف 85/3 بميناء الإسكندرية، والذى تبلغ تكلفته المالية 400 مليون جنيه، أوضح عابد أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية بمقدار 2.5 مليون طن، لمواكبة زيادة الطلب والتداول على البضائع العامة والأخشاب.

كما أشاد أيضا بعمليات التطوير فى مرافق ميناء الإسكندرية البحرى، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة، لافتا إلى أن هذا يؤكد مدى اهتمامه ومتابعته على أرض الواقع لكافة المشروعات القومية والتنموية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات: "نرى افتتاحات جديدة لمشروعات تنموية تعود بالفائدة على المواطن المصرى، ومشروعات قومية، ومبادرات اجتماعية ومنها مبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات التى عملت على تحسين جودة الحياة لدى المواطن المصرى، مؤكدا أن مصر تشهد طفرة حقيقية فى جميع القطاعات وبخاصة قطاع النقل".

وأثنى عابد على توجيهات الرئيس السيسى بتعويض أصحاب العقارات التى سيتم إزالتها خلف الميناء الأوسط "ميناء المكس"، مؤكدا حرصه على مصلحة المواطن المصرى البسيط.

وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسى بتعويض أصحاب العقارات رسالة للجميع أن الدولة تحافظ وتحمى حقوق المواطنين، وأيضا تحمى ممتلكات الدولة، لافتا إلى أن الدولة تقيم المشروعات القومية من أجل الصالح العام وجميع هذه المشروعات، هى استمرار لعملية التنمية التى تشهدها البلاد.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى جولة تفقدية صباح اليوم بميناء الإسكندرية البحرى، لمتابعة عملية التطوير فى مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.