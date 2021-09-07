الأوقاف: منع أى عنصر يمنتمى لجماعة متشددة من صعود المنبر وأداء الدروس

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هشام عبد العزيز، المكلف بتسيير أعمال رئيس القطاع الدينى، منع أى عنصر منتم لأى جماعة متشددة من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الصلاة.





جاء ذلك خلال اجتماع عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بمديرى إدارات أوقاف الجيزة بقاعة حراء، بحضور الشيخ صبرى ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة لمتابعة شئون المساجد والتدريب وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لبحث ضبط العمل الدعوى ومزيد من إحكام السيطرة على المساجد واستبعاد أى عنصر ينتمى لأى فكر متطرف.

وأضاف عبد العزيز، أن الاجتماع ناقش سبل الحفاظ على المساجد بكل ما تعنيه الكلمة من معان، مع التأكيد على جميع مديرى الإدارات والمديريات الإقليمية حصر أى تجاوز فى هذا الشأن ورفعه لمدير المديرية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التجاوز، مع رفع ما يتم أولا بأول إلى القائم بتسيير أعمال رئيس القطاع الدينى بالوزارة.

وأكد أن على جميع المديريات والإدارات على مستوى الجمهورية إحاطة جميع الأئمة وخطباء المكافأة علما بذلك، ومتابعة هذا الأمر بكل دقة.

وأشار عبد العزيز إلى أنه سيتم عقد باقى الاجتماعات هذا الأسبوع مع مديريتى الإسماعيلية والقليوبية، كما سيتم الإعلان لاحقا عن موعد الاجتماع مع باقى المديريات.