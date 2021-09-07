زار الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولى لمتابعة الحركة الجوية وسير العمل من داخل برج المراقبة الجوية، وتتبع حركة دخول وخروج الطائرات من وإلى المجال الجوى المصري. جاء ذلك بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والملاح إيهاب محيي الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

واطلع وزير الطيران خلال الزيارة على إلاجراءات المتبعة لانتظام حركة الملاحة الجوية وانظمة ومعدات المراقبة المتقدمة والتى تحرص وزارة الطيران المدنى على تحديثها وتطوير اجهزتها الملاحية.

وأشار وزير الطيران أن المراقب الجوى المصرى احد أهم العناصر الرئيسية والهامة داخل منظومة الطيران المدني مشيداً بدور المراقبين الجويين داخل تلك المنظومة الذين يتمتعون بكفاءة عالية ويقدمون صورة مشرفة لمنظومة الطيران المدني المصري أمام العالم.

واضاف أن وزارة الطيران المدني تحرص دائما على استمرار عمليات التدريب والتطوير للمراقب الجوى بالاضافة الى التحديث المستمر لمنظومة الملاحة الجوية وأجهزة الرادارات.

وفى ختام الزيارة وجه وزير الطيران المدنى الشكر والتقدير لجميع المراقبين الجويين والعاملين داخل الشركة الوطنية لخدمات الملاحه الجويه من مختلف التخصصات على جهودهم المبذولة ومواصلتهم العمل ليلا ونهارا من أجل ضمان سلامة و أمن الطيران داخل المجال الجوى المصرى .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران المدنى يتفقد برج مراقبة مطار القاهرة ويشيد بأداء المراقبين الجويين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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