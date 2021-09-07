اتحاد الكرة: مباريات كأس مصر تقام بالقوائم الجديدة للأندية

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إقامة مباريات كأس مصر المتبقية بالقوائم الجديدة للأندية استعدادا للموسم الجديد، خاصة وأنه تم فتح باب القيد يوم 30 أغسطس الماضى ويستمر حتى 7 أكتوبر المقبل.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم ، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي .
فيما تقام مباراتي دور الـ16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر.
فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، على أن ينطلق الدورى الجديد 25 أكتوبر المقبل.
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